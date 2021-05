Koch en Mattheij winnen met CSKA Sofia Bulgaarse beker

Samenvatting Beauty van Steven Bergwijn na 333 dagen droogte

22:20 Na een droogte van liefst 333 dagen heeft Steven Bergwijn weer eens gescoord in de Premier League. De oud-PSV knalde vanavond al na acht minuten schitterend raak voor Tottenham Hotspur in de competitiewedstrijd tegen Aston Villa. Zijn laatste goal dateerde van juni vorig jaar tegen Manchester United. Vandaag was het, 27 optredens later voor Bergwijn, weer eens raak. Bergwijn is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Oranje.