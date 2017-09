Koeman boekt in League Cup weer eens succesje met Everton

De talentvolle aanvaller Dominic Calvert-Lewin (20) was met twee treffers de grote man bij Everton. De Senegalese aanvaller Oumar Niasse, vorig seizoen nog uit de selectie verbannen door Koeman, maakte er kort voor tijd ook nog 3-0 van voor Everton. The Toffees verloren hun laatste vier duels, waardoor de druk op Koeman en zijn spelers flink was toegenomen. Het was voor Everton de eerste zege sinds 17 augustus, toen Stoke City met 1-0 werd verslagen. Everton zit nu bij de laatste zestien clubs in de League Cup.