Koeman boos na derde verlenging in acht dagen en gemiste penalty's: ‘Dan ben je niet serieus’

‘Niet serieus’

Koeman baalde ook dat zijn ploeg onnodig veel inspanningen had moeten verrichten. ,,We hebben weer 120 minuten gespeeld en dat is belangrijk voor ons. En dat na zoveel kansen gecreëerd te hebben en het missen van twee strafschoppen. Dat mag niet”, aldus Koeman, die afgelopen weekend ook al een verlenging speelde in de halve finale (tegen Real Sociedad) en de finale (tegen Athletic Bilbao) van de Spaanse Supercup in Andalusië. In de halve finale werd na strafschoppen gewonnen, in de finale bleek Athletic in de verlenging na een snelle goal van Iñaki Williams met 3-2 te sterk.