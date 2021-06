Koeman, De Jong en Depay openen nieuw seizoen met Barça tegen Real Sociedad, El Clásico op 24 oktober

Zlatan ondergaat knieopera­tie in Rome

18 juni De Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic heeft vandaag een operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Dat heeft zijn club AC Milan gemeld. De kijkoperatie vond plaats in Salvator Mundi in Rome. Volgens de club is zijn gewricht ‘schoongemaakt’. Ibrahimovic maakt het goed en zal meteen aan de revalidatie beginnen.