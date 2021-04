Koeman en co azen bij aartsrivaal Real op eerste koppositie dit seizoen

Video Valencia slaat hard terug naar Cala na vermeend racisme, verdediger spreekt van ‘lynchpar­tij’

6 april Valencia heeft met een statement op de officiële clubkanalen hard uitgehaald naar Juan Cala van Cádiz, die zondag in de wedstrijd uit La Liga tegen Valencia de Franse verdediger Mouctar Diakhaby racistisch zou hebben beledigd. Cala ontkende eerder vandaag dat hij zich racistisch had geuit en zei in een ‘mediacircus’ te zijn terechtgekomen. ,,Ik ben publiekelijk gelyncht.”