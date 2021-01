Koeman en De Jong aan hand van Messi en Griezmann voorbij Granada

Het was Frenkie de Jong die na een paar minuten op eigen helft de bal inleverde met een verkeerde pass, waarna de eerste grote kans voor de thuisploeg was. Barça-doelman Marc-André ter Stegen was echter alert en bracht redding. Niet veel later leidde de ploeg van Koeman: een van richting veranderde steekpass kwam bij Griezmann terecht en de in vorm verkerende Fransman faalde niet: 0-1. De openingstreffer was het begin van een ijzersterke fase van de Catalanen. Messi drukte het overwicht voor rust twee keer uit op het scorebord. Met een prachtig geplaatst schot in de bovenhoek zorgde hij voor de 0-2 en vlak voor rust maakte de Argentijn uit een lage vrije trap ook de 0-3.

In de tweede helft nam Barça wat gas terug. Na een fraaie pass van Ousmane Dembélé kon ook Griezmann na ruim een uur spelen zijn tweede treffer van de avond noteren: 0-4. Het vierde doelpunt was het sein voor Koeman om Messi en De Jong naar de kant te halen. Granada-verdediger Jesús Vallejo kreeg twaalf minuten voor tijd een rode kaart vanwege een overtreding op de doorgebroken Martin Braithwaite. Sergiño Dest speelde 81 minuten mee bij Barcelona.



Koeman en Barça zijn nu al ruim een maand ongeslagen in de Spaanse competitie. De laatste nederlaag in La Liga dateert van 5 december tegen Cádiz (2-1). Drie dagen later, op 8 december, werd in de laatste groepswedstrijd van de Champions League met 3-0 verloren van Juventus. Dat was de laatste officiële nederlaag van het Barça van Koeman, De Jong, Dest en Messi.



Op de ranglijst in Spanje staat Barcelona nu derde, met twee punten achterstand op nummer twee Real Madrid. De aartsrivaal speelt vanavond echter nog op bezoek bij Osasuna (21.00 uur). Koploper Atlético Madrid heeft vier punten voorsprong, maar heeft ook nog drie wedstrijden in te halen.