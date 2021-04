Koeman en De Jong profiteren met Barcelona optimaal van falend Atlético

,,Het belangrijkste is dat we ons hoofd niet verloren toen we achter kwamen en bleven samenwerken”, zei Griezmann. ,,Voordat zij scoorden, misten wij drie kansen. We moeten zorgen dat we in het vervolg op voorsprong komen, waardoor de rest van de wedstrijd wat comfortabeler is.”



,,Dit is een grote stap richting de titel”, zei Koeman. ,,Iedere wedstrijd is weer een stapje vooruit en ieder duel is weer lastig. We reageerden goed na hun doelpunt en bleven kansen creëren. We werden moe in de slotfase, maar we bleven goed verdedigen.” FC Barcelona komt donderdag weer in actie, thuis tegen Granada.