Koeman gaat helemaal los tegen Mingueza: ‘Bij Barça moet je elke dag goed zijn’

Barcelona bleef met een 5-2 overwinning op Getafe op titelkoers in Spanje. Maar dat het donderdagavond niet altijd even makkelijk ging in Camp Nou werd wel duidelijk toen trainer Ronald Koeman na rust flink tekeer ging tegen Óscar Mingueza.

De 21-jarige verdediger kreeg er ongenadig van langs van zijn coach toen hij bij een 3-2 tussenstand meer naar voren ging. Prompt werd Mingueza een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. ,,Die wissel was niet omdat ik boos was op Óscar’’, verklaarde Koeman na afloop. ,,Want als er iemand is die een geweldig seizoen heeft, dan is hij het. Maar hij moet tactische dingen leren.’’

Volgens Koeman was de kou al snel weer uit de lucht. ,,Ik heb met hem gesproken en er is geen probleem. Jongeren moeten leren dat je bij Barça elke dag goed moet zijn. En niet alleen Mingueza. Ook Araujo en Pedri zaten vandaag niet op hun niveau.”

Volledig scherm Ronald Koeman windt zich op in het duel met Getafe. © AFP

Koeman zag Barcelona na een prima eerste helft na rust wegzakken. ,,In de tweede helft is aangetoond dat als onze concentratie verslapt en het baltempo lager wordt het voor ons moeilijk zal zijn om de resterende wedstrijden te winnen. Omdat elke tegenstander dan problemen voor ons kan veroorzaken’’, zo waarschuwde hij.

Door een benutte strafschop van ex-FC Twente-speler Enes Ünal kwam Getafe nog terug in de wedstrijd. ,,Bij 3-1 werd de concentratie minder en dan kun je altijd moeilijkheden krijgen met een penalty. Dat is jammer, want in een wedstrijd als vandaag zou je geen problemen moeten krijgen.’’

Super League

Over de veelbesproken Super League, waar hij voor de wedstrijd niets over kwijt wilde, wilde Koeman ook nu niets zeggen. ,,Ik ben de coach van de club‘’, sprak hij. ,,Ik ben niet degene die de toekomst van de club moet beslissen, daar is de president voor.”

Volledig scherm Óscar Mingueza (m) deelt mee in de feestvreugde na de 1-0 van Lionel Messi. © AP

