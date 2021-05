Koeman hoeft niet te vrezen voor Xavi: Barça-icoon tekent bij in Qatar

Video Sporting 19 jaar na goals van Jardel eindelijk weer de beste van Portugal

12 mei Sporting Clube de Portugal heeft de eerste landstitel sinds 2002 binnen. De ploeg van de 35-jarige coach Rúben Amorim won vanavond in het Estádio José Alvalade in Lissabon met 1-0 van Boavista, de tweede club van Porto. Paulinho maakte in de 36ste minuut de winnende goal.