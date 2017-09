Koeman is bezorgd om Everton, maar twijfelt niet

Koeman kreeg donderdagavond veel kritiek na het gelijkspel van Everton tegen Apollon Limassol uit Cyprus in de Europa League (2-2). Supporters drongen aan op een vertrek van de Nederlandse trainer die afgelopen zomer voor zo'n 150 miljoen euro aan aanwinsten mocht verwelkomen. Everton haalde in de eerste zes competitiewedstrijden van de Premier League slechts zeven punten.



,,Ik ben bezorgd over de situatie waarin we zitten en hoe we alles snel kunnen omdraaien'', zei Koeman. ,,Maar ik ben nog steeds dezelfde trainer als in de laatste zes jaar toen ik wel succesvol was.''