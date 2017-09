Koeman is 'bijzonder teleurgesteld' in Rooney

Pelé kan niet spelen met nieuwe 'voetbalschoen'

15:00 Edson Arantes do Nascimento, kortweg Pelé, heeft een nieuwe heup en kan naar eigen zeggen voorlopig niet spelen. ,,Ze hebben me een nieuwe voetbalschoen opgestuurd", grapte de Braziliaanse voetballegende op de GQ Men of the Year Awards, verwijzend naar zijn wandelstok.