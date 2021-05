Koeman-loos Barça blijft in titelrace na pechavond Cillessen

Barcelona heeft in navolging van Atlético Madrid en Real Madrid gedaan wat het moest doen in de zinderende Spaanse titelstrijd. Beide clubs uit Madrid maakten gisteravond in de titelstrijd geen fout en ondanks een klein schrikmoment won ook Barcelona. De geschorste Ronald Koeman zag hoe zijn ploeg met 2-3 won van het Valencia van Jasper Cillessen.

Eerder deze week liet Barcelona dé kans liggen om de koppositie over te nemen in Spanje. Granada won met 1-2 in Camp Nou en tot overmaat van ramp werd Koeman ook nog eens met een rode kaart naar de tribune gezonden. Hoewel Barcelona in beroep is gegaan tegen zijn schorsing van twee wedstrijden was de Nederlandse coach er vanavond in Mestalla in elk geval nog niet bij. Alfred Schreuder was eindverantwoordelijke op bezoek bij het Valencia van doelman Cillessen. De Oranje-international moest de laatste vijf wedstrijden laten schieten wegens een blessure, maar nota bene tegen zijn oude club verdedigde Cillessen het Valencia-doel weer.

Cillessen had het voor rust, net als collega Marc-André ter Stegen relatief rustig. Beide doelmannen grepen goed in op de momenten dat het nodig was en bij de grootste kans van Pedri hoefde Cillessen de bal alleen maar naast te kijken. De logische ruststand was dan ook 0-0 en dat betekende dat er voor de ploeg van basisklanten Lionel Messi, Frenkie de Jong en Sergiño Dest nog maar 45 minuten over waren om de achterstand op de Madrileense concurrenten te verkleinen.

Vijf minuten na rust kreeg de afwezige Koeman de schrik van zijn leven. Hij zag hoe de normaliter zo betrouwbare Ter Stegen een hoekschop volledig verkeerd inschatte. De Duitser liet zich heel gemakkelijk vallen, maar het was toch vooral ploeggenoot Pedri die in de weg liep. De goal van Gabriel Paulista bleef dan ook gewoon staan: 1-0. Ineens moest Barça twee keer scoren om heel duur puntenverlies te voorkomen.

De missie om twee keer te scoren werd echter een meer dan succesvolle. Sterker nog: in twaalf minuten tijd moest Cillessen drie keer de bal uit zijn doel vissen. De Oranje-doelman deed dat na 57 minuten voor het eerst. Na een handsbal van voormalig PSV’er Toni Lato kreeg Barça een penalty. Cillessen wist de penalty van Messi eerst nog te keren, maar na twee rebounds stond Messi tóch op de goede plek om de 1-1 te maken.

In minuut 63 en 69 had Koeman wederom reden voor een vreugdesprong. Cillessen weerhield in eerste instantie nog op prachtige wijze De Jong van scoren, maar wederom stond een Barça-speler op de goede plek voor de rebound. Deze keer Antoine Griezmann. Hij maakte de 1-2 en nadat Messi vervolgens op weergaloze wijze een vrije trap tegen de touwen schoot, leek de buit binnen voor Barcelona.

Maar Barça zou Barça niet zijn als de ploeg het tóch nog onnodig spannend maakte. In de 83ste minuut vuurde Carlos Soler een kanonskogel van jewelste af en Ter Stegen was deze keer volledig kansloos: 2-3. Het startschot van een penibele slotfase was daarmee een feit, maar verder dan die aansluitingstreffer liet Barcelona het niet komen.

Volledig scherm Barcelona-trainer Ronald Koeman © REUTERS