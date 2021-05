Koeman met FC Barcelona opnieuw in de achtervolging

Kans op titel voor Koeman en Barcelona bijna gehalveerd na dreun tegen Granada

30 april De titelstrijd in Spanje is enorm spannend, zoals dat in de jaren 90 ook vaak het geval was. FC Barcelona verloor donderdag verrassend van Granada, waardoor er in de top van La Liga vier clubs binnen drie punten van elkaar staan. Wat zeggen de statistieken van de Euro Club Index over de titelkansen van Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona en Sevilla?