Koeman moet vrezen voor baan na pijnlijke nederlaag

Het doelpunt op Goodison Park viel in de 21ste minuut en kwam op naam van Jeff Hendrick. Daarna slaagde de tobbende thuisploeg er niet in om de achterstand weg te werken. Ook aanvaller Wayne Rooney, die op de bank moest beginnen, kon als invaller in het laatste halfuur het verschil niet maken. Aankoop Davy Klaassen bleef bij Everton op de bank.

Zoveelste klap

Het betekende de zoveelste klap voor de Nederlandse trainer. Donderdag werd nog een 2-1 voorsprong in de Europa League weggegeven tegen tien man van Apollon Limasol. ,,Mijn ploeg is aan het worstelen. De spelers halen hun eigen niveau niet'', bekende Koeman.

Koeman gaf toe dat hij zich zorgen maakte over de huidige situatie bij Everton, dat afgelopen zomer voor circa 150 miljoen euro in de selectie investeerde. ,,Maar ik twijfel niet aan mezelf. Ik ben nog steeds de dezelfde trainer als in de laatste zes jaar toen ik wel succesvol was.''