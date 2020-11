Koeman na broodnodige zege: ‘Messi was erg belangrijk in de tweede helft’

La LigaRonald Koeman boekte met FC Barcelona naar eigen zeggen een noodzakelijke zege in de thuiswedstrijd tegen Real Betis. Het werd 5-2 en vooral in de tweede helft was het spel van FC Barcelona aantrekkelijk.

,,We verdienden de overwinning en we verdienden ook meer doelpunten in de eerste helft. We hadden veel kansen en misten een penalty”, aldus Koeman over de 1-1-ruststand. ,,Maar we hebben in de tweede helft dezelfde drang getoond en vijf keer gescoord. We hadden de drie punten echt nodig na onze recente resultaten.”

Koeman had met Barcelona al sinds 1 oktober niet meer gewonnen in La Liga. De zege op Betis was pas de derde in zeven competitiewedstrijden.

Messi op de bank

Lionel Messi begon tegen de ploeg uit Sevilla op de bank. ,,Vrijdag hebben we gesproken over kleine pijntjes die hij voelde sinds de afgelopen wedstrijd en we kwamen tot de conclusie dat het beter was om op de bank te beginnen en hem in te brengen als we hem nodig hadden”, aldus Koeman.

,,We weten allemaal wie hij is en we hebben geen enkele twijfel over hem. Ik zie hem elke dag aan het werk. Hij begon niet, maar was erg belangrijk in de tweede helft.”

Messi benutte na een uur een penalty en schoot in de slotfase hard raak. Zijn tweede doelpunt was pas zijn eerste ‘velddoelpunt’ in La Liga sinds 19 juli.

Messi verving in de rust Ansu Fati, die er mogelijk enige tijd uit ligt. De 18-jarige aanvaller heeft een knieblessure overgehouden aan het duel. FC Barcelona meldt dat de komende dagen duidelijk wordt hoe de linkerknie behandeld gaat worden.

Volledig scherm Ronald Koeman. © EPA

Volledig scherm Messi viert een doelpunt tegen Real Betis. © EPA