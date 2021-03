Koeman na misstap koploper: ‘Niet te veel kijken naar Atlético’

,,We kijken niet naar anderen, maar focussen ons op ons eigen spel”, zei Koeman een dag nadat Atlético bij Getafe niet verder was gekomen dan 0-0.



De koploper heeft in de laatste acht competitieduels liefst 11 punten laten liggen, terwijl Barcelona zeven van de acht recent gespeelde duels won. Barcelona klimt bij winst maandag over Real Madrid naar de tweede plaats. ,,De ploeg is bijzonder gemotiveerd. Maar niet vanwege de resultaten van de andere teams, het komt van binnenuit”, zei Koeman. ,,We spelen met veel energie, die ploeg is in een ongelooflijke fysieke conditie.”