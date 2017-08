Koeman na nederlaag bij Chelsea: 'Er moeten nog twee spelers bij'

Met een rood hoofd van de warmte greep Ronald Koeman de nederlaag op Stamford Bridge tegen Chelsea (2-0) aan om het bestuur van Everton aan te sporen in de laatste dagen van de transferperiode nog minimaal twee spelers aan te trekken. ,,In elk geval een spits”, zei de trainer die deze zomer al bijzonder actief was op de transfermarkt. ,,De directie weet hoe belangrijk dat voor ons is.”

Door Geert Langendorff vanuit Londen

Koeman voerde als reden aan het overvolle programma. ,,Als je drie wedstrijden speelt in vijf of zes dagen tijd, kan je niet leunen op dezelfde elf spelers.” Everton kwam afgelopen maandag in actie tegen Manchester City (1-1), kwalificeerde zich donderdagavond na een gelijkspel bij Hajduk Split (1-1) voor de groepsfase van de Europa League en kwam vanmiddag in actie tegen Chelsea.

Everton spendeerde na Manchester City en Manchester United het meest van alle clubs in de Premier League tijdens de zomerse transferwindow: 147 miljoen euro. Onder anderen Davy Klaassen, Michael Keane, Jordan Pickford, Wayne Rooney, Sandro Ramirez en Gylfi Sigurdsson kwamen de afgelopen weken naar Goodison Park. Het vertrek van Romelu Lukaku naar Manchester United voor 85 miljoen euro spekte de clubkas echter zodanig, dat er nog geld beschikbaar is voor extra versterkingen.

Volledig scherm Wayne Rooney zoekt naar verkoeling. © Action Images via Reuters Ondanks de blessurelast, vermoeidheid en de krappe bank hield Koeman de Belgische vleugelaanvaller Kevin Mirallas vanmiddag buiten de wedstrijdselectie. De Belg was volgens hem slecht omgegaan met ‘teleurstellingen’ waardoor hij zich genoodzaakt voelde ‘beslissingen te nemen’. Mogelijk heeft Mirallas door zijn negatieve houding zijn laatste duel voor Everton al gespeeld. Op de vraag of hij richting de uitgang werd geduwd, antwoordde Koeman: ,,Ik weet het niet.”

Schietpartij

Tegenover de afwezigheid van de dreinende Mirallas verraste één speler door zijn wil op de bank plaats te nemen. Muhamed Besic, wiens vader in Bosnië in zijn hand en voet was geschoten tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een buurman, gaf aan bij de selectie te willen blijven. ,,Straks heeft hij contact met zijn familie”, zei Koeman. ,,Dan horen we of hij eventueel moet afreizen.”

Diego Costa, die in onvrede leeft met Chelsea en in zijn geboorteland Brazilië verblijft, zou een optie voor Koeman kunnen zijn. ,,Zolang het maar haalbaar is”, gaf Koeman met een grijns aan. Chelsea-trainer Antonio Conte, die Costa met een sms meedeelde hem niet langer op prijs te stellen, wilde niet reageren op de situatie van de spits. Costa hoopt zelf op een terugkeer naar zijn oude club Atlético Madrid, maar de Spaanse topclub mag vanwege een straf van de FIFA pas in januari weer spelers aantrekken. Wel sprong Conte in de bres voor Koeman. ,,Everton heeft héél zware wedstrijden in de benen.”