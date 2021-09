Koeman na nieuwe zeperd Barça: ‘Heb een probleem als mensen binnen de club de situatie niet herkennen’

Ronald Koeman was na de kansloze nederlaag van Barcelona bij Benfica (3-0) strijdbaar. Het is het tweede verlies in de Champions League. ,,Het is een harde nederlaag en als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij ja’’, aldus de oefenmeester bij RTL7.

Met ‘de situatie’ doelt Koeman op de smalle selectie en de vele blessures. ,,We hebben niet eens een rechtsbuiten. We hebben op dit moment niet geluk en ook niet de echte klasse voorin. We leven in een wereld waarin blijkbaar dat als je verliest dat er geen vertrouwen is en als je wint is dat vertrouwen er wel.’’

Koeman haalde al na een halfuur spelen routinier Gerard Piqué naar de kant. Daardoor moest Frenkie de Jong een linie zakken. ,,Piqué had al een gele kaart en kreeg bijna in de 25ste minuut bijna zijn tweede. Frenkie was voorin ook onderdeel van het missen van kansen, daarom is hij naar achteren gehaald.’’

Koeman heeft in elk geval wel het vertrouwen van Frenkie de Jong. ,,Maar ik weet niet hoe de president erover denkt. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we doorgaan.’’