Koeman nog niet zeker van tweede seizoen in Barcelona: ‘De kampioen zal het verdiend hebben, wij niet’

Door Edwin Winkels



De eerste zware klus die Ronald Koeman kreeg opgedragen toen hij in augustus vorig jaar voor FC Barcelona tekende was om Luis Suárez, vriend en buurman van Leo Messi, 198 doelpunten en 97 assists in zes seizoenen, de deur te wijzen. De club wilde zijn salaris niet meer betalen, en liet hem gratis naar Atlético Madrid vertrekken.



In de 88ste minuut van de voorlaatste speeldag van een knotsgekke competitie kreeg Suárez de zoveelste kans van de wedstrijd. Een handvol keer had hij gemist, net als zijn ploeggenoten. Meer dan twintig schoten op doel. Twee doelpunten van de koploper waren vanwege buitenspel afgekeurd, bezoeker Osasuna was zelfs op voorsprong gekomen. Totaal tegen de verhoudingen in.