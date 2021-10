Koeman over afzeggen talkshow Johnny de Mol: ‘Spreekverbod van Laporta? Totale onzin’

Ronald Koeman heeft de uitnodiging om bij HLF8 uit te weiden over zijn situatie bij FC Barcelona zelf naast zich neergelegd. ,,Ik heb geen zin om weer terug te kijken en wil nu even rust rond mij’’, zo laat de Barça-coach weten.

In eerste instantie bracht HLF8, de talkshow van Johnny de Mol, naar buiten dat Ronald Koeman van Barcelona-voorzitter Juan Laporta een spreekverbod heeft gekregen. ,,Laporta staat hierbuiten, het is gewoon mijn beslissing. Hij wist niet eens dat ik naar dat programma zou gaan. Ik heb helemaal geen spreekverbod, totale onzin’’, aldus Koeman.

,,Alles was in kannen en kruiken, maar het mag opeens toch niet”, bracht een redacteur van HLF8 eerder naar buiten. ,,Johnny de Mol heeft Koeman vrijdag nog gesproken. Hij wilde sowieso komen, of hij nou ontslagen werd of niet. Nadat we zijn komst voor woensdag vandaag naar buiten hebben gebracht, heeft Laporta aan Koeman laten weten dat de trainer in Nederland niet met de pers mag praten.”

Koeman is goed bevriend met Johnny de Mol. De presentator voltrok zelfs het huwelijk van zoon Tim Koeman. Nu de interlandperiode is begonnen en de selectie van Barcelona enkele dagen vrij is, wilde Koeman bij De Mol zijn verhaal doen. Koeman komt deze dagen alsnog naar Nederland, maar verschijnt niet in de media.

Koeman is de afgelopen weken de meest besproken trainer in Europa. Hoewel Laporta vorige week toch zijn vertrouwen uitsprak in Koeman, hangt zijn carrière bij FC Barcelona al een tijdje aan een zijden draadje. De afgelopen maanden waren alles behalve gemakkelijk. De komst van Laporta, het vertrek van Messi en de teleurstellende resultaten zorgden voor een aanhoudende discussie over zijn positie.

Vorige week leek zijn lot te zijn verzegeld, om vervolgens van Laporta toch te horen te krijgen dat hij langer de tijd krijgt bij Barcelona. ,,De steun van Laporta is belangrijk”, zei Koeman zaterdag na de nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). ,,Als ik die niet heb, is het moeilijk om rust in mijn hoofd te hebben en geduldig te kunnen werken. Hij heeft me afgelopen avond gebeld, we hebben toen gepraat. In dat opzicht is er nu in ieder geval duidelijkheid. Ik moet toegeven dat wat hij heeft gezegd, mij wat rust geeft. Maar ik weet dat het draait om de resultaten. Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen.”

