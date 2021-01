Koeman over de plotse scoringsdrift van Frenkie: ‘Ik wist al dat het erin zat’

Volgende stap

Toen FC Barcelona zondag tegen Elche speelde, ‘pikte’ Frenkie de Jong een doelpunt in dat iedereen al telde als een eigen goal. Althans, zo kon je ernaar kijken. Maar bij Barcelona zagen Ronald Koeman en zijn staf iets anders in de treffer op de doellijn.



Ze zagen een middenvelder die heel erg ‘eager’ was om aanvallend mee te doen en bij te dragen in de score. Precies in lijn met wat De Jong als opdracht had. Afgelopen woensdag scoorde hij opnieuw. Nu in het bekertoernooi op bezoek bij Rayo Vallecano. Sinds de start van 2021 staat De Jong op vier goals in zeven wedstrijden. Met ook twee assists erbij is er geen sprake meer van een oprisping, maar van een nieuwe fase van ontwikkeling.