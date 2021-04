Koeman reageert geprikkeld op vragen over zijn toekomst: ‘Ik weet waar ik sta’

Grensrech­ter die Haaland om handteke­ning vroeg in eigen land geschorst

10 april Assistent-scheidsrechter Octavian Sovre is door de Roemeense voetbalbond tijdelijk geschorst, nadat hij na afloop van de Champions League-wedstrijd Manchester City - Borussia Dortmund (2-1) om de handtekening van Erling Haaland vroeg. Dat deed hij voor het goede doel, maar werd hem in eigen land desondanks niet in dank afgenomen.