Koeman snapt 'topfitte' Rooney: 'Hij heeft nu meer tijd voor zijn familie'

Volgens de Nederlandse trainer van Everton is het voor zowel de 31-jarige Engelsman als de club goed dat Rooney nu meer tijd heeft om te herstellen tijdens het drukke speelschema van Everton. ,,Bovendien kan hij nu tijdens de interlandperiode tijd gaan doorbrengen met zijn familie", aldus Koeman.



De topscorer aller tijden van de nationale Engelse ploeg met 53 doelpunten nam na een gesprek met bondscoach Gareth Southgate zijn besluit. ,,Hij denkt dat dit het beste is voor Everton. Het is natuurlijk altijd de keuze van de speler", zei Koeman, die Rooney naar eigen zeggen niet heeft geadviseerd in zijn beslissing.



Everton verdedigt donderdagavond in de play-offs van de Europa League een 2-0-voorsprong in Kroatië tegen Hajduk Split. ,,Als we de groepsfase halen en als je ook nog interlands moet spelen, dan wordt het wel een heel druk schema", aldus Koeman, die benadrukte dat Rooney op dit moment topfit is.