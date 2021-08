Koeman stuurt Pedri verplicht op vakantie na slopend seizoen: ‘Hij heeft rust nodig’

De 18-jarige Pedri speelt zaterdag nog met met Barcelona tegen Athletic Club uit Bilbao. Daarna gaat zijn vakantie in. Frenkie de Jong lijkt ook weer inzetbaar, net als Memphis Depay. Koeman is nog voorzichtig met Philippe Coutinho. ,,Hij is een geweldige speler maar heeft nog een paar trainingen nodig”, zei hij.