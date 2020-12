Koeman voert de druk op: ‘De komende drie duels móeten we winnen’

Ronald Koeman verwacht na de kansloze thuisnederlaag tegen Juventus in de Champions League (0-3) een antwoord van zijn spelers. Met wedstrijden tegen Levante (morgen), Real Sociedad (woensdag) en Valencia (19 december) staan er de komende week drie thuiswedstrijden in La Liga op het programma.

,,Het is nu tijd om op te staan, de komende drie wedstrijden móeten we winnen”, zei Koeman vanmiddag tijdens zijn persconferentie. ,,Onze tegenstanders zullen compact spelen, dus we moeten de ruimtes vinden en onze kansen benutten.”

Dat zal gebeuren in een 4-2-3-1-systeem, want verhalen dat spelers bij hem hebben aangeklopt om weer terug te vallen op het vertrouwde 4-3-3 verwijst Koeman naar het rijk der fabelen. ,,Dat is niet waar, het is een leugen. Ik praat elke dag met de spelers en ze hebben me niets verteld over mijn systeem.”

Verhalen dat spelers moeite hebben met de openlijke kritiek die Koeman soms uit in de pers laat de trainer ook van zich afglijden. ,,Ik probeer mijn spelers altijd te respecteren, maar we spelen bij Barcelona op een niveau waar je het moet zeggen als iemand een fout maakt. Ik probeer niemand kapot te maken, als ik iets over een speler zeg, komt dat omdat ik al eerder met hem heb gesproken.”

Richting de supporters die zich zorgen maken over de slechte prestaties van de club - Barcelona staat slechts negende in de Spaanse competitie - belooft Koeman dat er betere tijden komen. ,,We zitten in een overgangsfase. De fans zijn gewend aan het pakken van titels, dus ik snap dat het dan pijn doet als ze ons van Cadiz en Getafe zien verliezen. Maar ze moeten geduld hebben, vanaf februari zal het beter zijn.”

