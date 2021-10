Koeman voor even terug naar Nederland en schuift aan bij Johnny de Mol

Johnny de Mol is goed bevriend met de familie Koeman. Hij voltrok het huwelijk van zoon Tim Koeman. Nu de interlandperiode is begonnen en de selectie van Barcelona even ‘vrij’ heeft, was het een logische stap voor Koeman om bij De Mol aan te schuiven.

,,De steun van Laporta is belangrijk”, zei Koeman zaterdag na de nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). ,,Als ik die niet heb, is het moeilijk om rust in mijn hoofd te hebben en geduldig te kunnen werken. Hij heeft me afgelopen avond gebeld, we hebben toen gepraat. In dat opzicht is er nu in ieder geval duidelijkheid. Ik moet toegeven dat wat hij heeft gezegd, mij wat rust geeft. Maar ik weet dat het draait om de resultaten. Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen.”