Koeman ziet ‘gigantische stap’ Frenkie en baalt van afwezigheid Pedri

In gesprek met het clubkanaal van de Catalaanse club besprak de Nederlandse trainer meerdere onderwerpen, zoals uiteraard de twee landgenoten die hij komend seizoen tot zijn beschikking heeft. De Jong was er al, Memphis voegt zich deze zomer bij de club. ,,Ik ken Memphis heel goed", aldus Koeman. ,,Hij heeft een sterk karakter, een goede fysiek, snelheid en hij kan op verschillende posities in de aanval spelen. Daarnaast heeft hij de perfecte leeftijd om het te laten zien.”

Ook besprak de voormalig bondscoach de rol van middenvelder De Jong. ,,Frenkie moet doorgaan zoals hij bezig is. Hij heeft afgelopen jaar in zijn tweede seizoen een gigantische stap gezet. Hij is aanvallend beter geworden. Zoals alle middenvelders moet hij tussen de drie en de zes goals maken.”

Volledig scherm Memphis Depay en Ronald Koeman. © Pim Ras/Getty

Ook vedette Lionel Messi (die nog altijd geen nieuw contract heeft ondertekend) kwam ter sprake. ,,Hij is heel erg belangrijk, hij is onze aanvoerder en voorbeeld. Zijn effectiviteit is enorm. Hij is de beste speler ter wereld en is gewend aan het winnen van prijzen. Voor mij is hij de topfavoriet voor de Gouden Bal.”

Koeman baalt van de deelname van zijn ‘groeibriljant’ Pedri aan de Olympische Spelen in Tokio: ,,Hij heeft na het EK juist rust nodig, want hij heeft heel veel gespeeld. We moeten hem een pauze geven. Dat heeft iedereen nodig na een lang seizoen. Twee grote toernooien spelen in één zomer is te veel, maar we kunnen er niets aan doen.”

Pedri haalde met Spanje de halve finales bij het Europees kampioenschap. Als eerste EK-speler ooit van 18 jaar was hij in alle zes wedstrijden basisspeler. Daarna voegde Pedri zich vrij snel bij de Spaanse olympische ploeg om warm te draaien voor het evenement in Tokio.

Volledig scherm Pedri in actie in het duel met Kroatië. © EPA

Koeman is in Barcelona intussen begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen: ,,Het EK van Pedri was fenomenaal. Op zijn leeftijd speelde hij bijna alle wedstrijden volledig en dat met grote volwassenheid. Ook voor onze club was hij belangrijk. Pedri liet aan de wereld zien dat jonge spelers bij Barcelona kansen krijgen.”

,,Ik heb grote verwachtingen van komend seizoen", zegt Koeman. ,,Ik verwacht een beter seizoen dan het vorige. Veel zal afhangen van de spelers die we hebben. De club werkt aan veel zaken, maar altijd met belangrijke doelen in het vizier. We proberen als club goed, aantrekkelijke voetbal te spelen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om prijzen te winnen. Onze fans gaan ons helpen dat te bereiken.”