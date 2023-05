Kogel door de kerk: Chelsea kondigt Mauricio Pochettino aan als nieuwe trainer

Op 2 april werd met Graham Potter de tweede coach dit seizoen ontslagen bij Chelsea, nadat Thomas Tuchel in september vorig jaar al werd weggestuurd. Sinds het ontslag van Potter zwaaide Frank Lampard als interim-coach de scepter. Sinds zijn aanstelling werd alleen op 6 mei bij Bournemouth een zege behaald (1-3). De ploeg eindigde als 12de in de Premier League, werd door Real Madrid uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League en is volgend seizoen niet actief in Europa.