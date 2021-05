Köln blijft actief in Bundesliga na vroege doelpuntenregen in knotsgekke promotiekraker

De vreugde bij Die Geißböcke was echter van korte duur, want één minuut later kopte middenvelder Lee Jae-Sung alweer de gelijkmaker tegen de touwen. Maar Köln kwam al snel weer met een reactie, want in een tijdsbestek van slechts zeven minuten sloeg aanvaller Sebastian Andersson maar liefst twee keer toe. Zowel in de 6e minuut als in de 13e minuut was het raak op aangeven van middenvelder Florian Kainz.