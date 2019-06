Kompany gunt zichzelf geen minuten bij debuut met Anderlecht

Amrabat leidt Marokko naar achtste finales Afrika Cup

28 juni Niet Hakim Ziyech, maar Nordin Amrabat was vanavond de grote man bij Marokko. De voormalig PSV’er leidde tegen Ivoorkust de enige treffer van Youssef En-Nesyri in: 1-0. Dankzij de krappe zege is Marokko nu al zeker van de achtste finales in de Afrika Cup.