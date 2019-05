Kompany verruilt Manchester City na elf jaar voor oude liefde Anderlecht

Hoewel Kompany geen trainerservaring heeft, zei hij toch ‘ja’ toen de directie van Anderlecht hem onlangs vroeg als speler-trainer aan de slag te gaan in Brussel. ,,Ik heb de afgelopen drie jaar zoveel geleerd van een ongelooflijke manager. Pep Guardiola bracht me de liefde voor het spel terug. Ik heb al zijn lessen geanalyseerd, bestudeerd en in me opgenomen. Manchester City speelt het voetbal dat ik wil spelen. Dat wil ik nu ook gaan overbrengen bij Anderlecht’', schrijft de verdediger op Facebook. Hij heeft zich voor drie jaar aan ‘Paars-Wit’ verbonden.



Als aanvoerder van The Citizens mocht Kompany na de klinkende zege op Watford (6-0) zijn twaalfde prijs in Engelse dienst in ontvangst nemen. Vorige week had de ploeg van manager Pep Guardiola al de Engelse titel geprolongeerd.