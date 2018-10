Kondogbia kiest na interlands voor Frankrijk voor Centraal Afrikaanse Republiek

Dit is mogelijk omdat alle wedstrijden die Kondogbia voor Frankrijk speelde vriendschappelijke interlands waren. Kondogbia maakte op 14 augustus 2013 zijn debuut namens België tegen Frankrijk. Vervolgens deed hij in 2015 nog mee in de oefeninterlands tegen Brazilië, Denemarken, Albanië en Servië. De afgelopen jaren werd Kondogbia niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg van Frankrijk, dat afgelopen zomer wereldkampioen werd in Rusland met middenvelders als Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi en Steven Nzonzi.



In de vorige interlandperiode riep Raoul Savoy, de Zwitserse bondscoach van de Centraal Afrikaanse Republiek, Kondogbia al op. Toen moest de middenvelder van Valencia echter afzeggen vanwege een enkelblessure. Nu is Kondogbia wel afgereisd naar Afrika, waar hij komende week twee interlands speelt tegen Ivoorkust in de kwalificatie voor de Afrika Cup van volgend jaar in Kameroen. Centraal Afrikaanse Republiek staat momenteel op plek 123 op de FIFA-wereldranglijst. Het land deed nog nooit mee aan het WK of de Afrika Cup.



Evans Kondogbia (29), de oudere broer van Geoffrey, speelde vijf interlands voor het land.