Kopgoal Luuk de Jong kan FC Barcelona niet behoeden voor duur puntenverlies

Luuk de Jong, die zijn ploeg vorige week al aan een nipte zege op Mallorca hielp, kende opnieuw een overtuigend optreden voor Barcelona. Voor rust kopte de spits raak, maar deze treffer werd afgekeurd wegens buitenspel eerder in de aanval. Even later probeerde De Jong het met een spectaculair hoogstandje, een zogeheten ‘scorpionkick’. De bal ging maar net over het doel van Granada. Barcelona mopperde toen scheidsrechter Alberto González enkele minuten daarna een duw van Raúl Torrente op De Jong onbestraft liet.

Treffer De Jong, rood Gavi

In de 57ste minuut was het dan toch raak voor Luuk de Jong. De lange spits kopte knap binnen uit een voorzet van Dani Alves, de 38-jarige Braziliaan die terugkeerde en zijn eerste competitieduel voor ‘Barça’ speelde sinds mei 2016. Even later werd de Nederlandse spits gewisseld voor landgenoot Memphis Depay, die terugkeerde van een hamstringblessure. Frenkie de Jong was er vanwege een spierblessure niet bij.



Barcelona kwam in de slotfase onder druk te staan, zeker toen Gavi met twee keer geel in de 80ste minuut naar de kant moest. Even later ontsnapte Gerard Piqué aan zijn tweede prent na een onbesuisde overtreding: Barça mocht van geluk spreken dat het de nipte voorsprong met tien en niet met negen man over de streep moest zien te trekken.