Koploper Bayern wint en profiteert van halve misstap Leipzig

Aanvoerder Arjen Robben speelde bij Bayern 78 minuten mee, maar kon niet de hoofdrol voor zich opeisen. Die was voor Robert Lewandowski. De Poolse spits maakte de 2-0 (38ste minuut) en de 3-0 (38ste minuut), nadat Arturo Vidal na een halfuur spelen de score had geopend in de Allianz Arena.