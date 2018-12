Koscielny emotioneel na rentree: ‘Ik moest opnieuw leren lopen’

Koeman moet bij Fenerbahçe plaatsma­ken voor Yanal

9:00 Erwin Koeman fungeert niet langer als interim-hoofdtrainer van Fenerbahçe. De broer van bondscoach Ronald Koeman moet bij de Turkse topclub plaatsmaken voor Ersun Yanal, de trainer die Fenerbahçe voor het laatst kampioen maakte. Met Yanal op de bank was ‘Fener’ in het seizoen 2013-2014 met afstand de beste club in Turkije.