Kraker in Nations League tussen Duitsland en Italië, Belgen op bezoek bij Polen

Topscorer aller tijden Mané sluit langer verblijf bij Liverpool niet uit: ‘Groot respect voor deze club’

Senegal is met dank aan sterspeler Sadio Mané goed begonnen aan de kwalificatie voor de Afrika Cup van 2023. In Dakar werd Benin met 3-1 verslagen. De Afrikaanse ploeg van bondscoach Aliou Cissé is een van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal op het WK dit najaar naast gastland Qatar en Ecuador.

5 juni