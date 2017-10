Krakers bij hervatting Serie A

Speelronde 8 in de Serie A begint zaterdag om 18.00 uur met het duel tussen Juventus en Lazio. De landskampioen van de afgelopen zes seizoenen is ook dit seizoen weer sterk begonnen, ondanks het vertrek van de belangrijke verdedigers Leonardo Bonucci en Dani Alves. De 'grote man' bij Juventus is de Argentijnse aanvaller Paulo Dybala, dit seizoen al goed voor tien treffers in zeven competitieduels. Dybala kwam afgelopen week, tot frustratie en verbazing van veel voetbalfans, niet in actie voor de nationale ploeg van Argentinië, dat zich op de valreep plaatste voor het WK 2018. Dybala zal gebrand zijn om komend weekend weer te scoren, nadat hij twee weken terug op bezoek bij Atalanta Bergamo (2-2) kort voor tijd een strafschop onbenut liet. Door dit eerste puntverlies van het seizoen gaat Napoli, met 21 punten uit zeven duels, nu alleen aan kop in Italië.