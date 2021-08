Kramaric voorkomt blamage Hoffenheim in DFB Pokal

De Kroatische international Andrej Kramaric was, niet voor het eerst, van grote betekenis voor de ploeg met twee doelpunten. De geroutineerde spits maakte de winnende in de 107de minuut. Hij had na een klein half uur ook de score geopend vanaf de strafschopstip.

Bij Hoffenheim had Melayro Bogarde een basisplaats. De 19-jarige Rotterdamse rechtsback verruilde de jeugd van Feyenoord al in de zomer van 2018 voor een avontuur in Duitsland. Een seizoen later maakte de neef van oud-international Winston Bogarde zijn eerste speelminuten in de Bundesliga. Maandagavond in Keulen haalde trainer Sebastian Hoeneß hem in de 63ste minuut naar de kant.