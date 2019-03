Krijgt Nederland het rechtstreekse CL-ticket weer terug?

18.55 uur: Red Bull Salzburg - Napoli (0-3)

Krijgt Nederland het rechtstreekse Champions League-ticket terug? Dát is de belangrijkste vraag van deze Europa League-avond. Dries Mertens en Arkadiusz Milik kunnen Nederland daar bij helpen. Napoli hoeft in Oostenrijk alleen maar gelijk te spelen of te winnen. In dat geval blijft Nederlander elfde op de coëfficiëntenranglijst en hoeft de eredivisiekampioen van 2020 geen voorrondes te spelen voor de Champions League. Mocht Red Bull Salzburg wél winnen, is het in de kwartfinale van de Champions League weer aan Ajax om punten te verzamelen voor Nederland. Dan neemt Oostenrijker namelijk weer die elfde plek in. In dat geval is het ook te hopen dat Napoli zich niet laat overlopen. Als de Italianen het onder de 3-0 houden, kunnen de Oostenrijkers in elk geval geen punten meer halen in de volgende ronde.



Overigens is er nog wel één voorbehoud, mocht Nederland het rechtstreekse Champions League-ticket terughebben. De Champions League-winnaar van volgend seizoen (2019/20) moet zich dan ook via de landelijke competitie plaatsen voor het miljardenbal van het jaar erna. Is dat níét het geval, dan moet de landskampioen van de nummer elf van de UEFA-coëfficiënt alsnog voorrondes spelen. In de praktijk komt dat echter nauwelijks voor. In 2011/12 won Chelsea bijvoorbeeld de Champions League, maar werd het zesde in de Premier League. Het mocht een seizoen later instromen in de groepsfase van het grootste Europese clubtoernooi, waardoor de Belgische kampioen Anderlecht het rechtstreekse startbewijs kwijtraakte.