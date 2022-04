Krijgt twaalftal van Bayern München tegen Freiburg nog een staartje?

Bundesliga Misser Mark Flekken helpt ‘twaalf man’ Bayern in het zadel, Donyell Malen scoort bij ruime nederlaag

Met zijn eerste twee interlands voor Oranje was het een mooie week voor Mark Flekken, maar de doelman van SC Freiburg kon het fraaie gevoel van zijn wedstrijden tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1) geen vervolg gegeven in de Bundesliga. Bayern München was met 1-4 te sterk.

2 april