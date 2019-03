Kritiek op De Boer neemt toe: weer gelijkspel voor eigen publiek

MLSFrank de Boer heeft ook zijn derde wedstrijd in de MLS niet kunnen winnen. Titelverdediger Atlanta United speelde net als vorige week tegen FC Cincinnati voor ruim 60.000 toeschouwers in het Mercedes-Benz Stadium met 1-1 gelijk, nu tegen Philadelphia Union.

Atlanta United staat nu op plek 19 van de 24 teams in de MLS met twee punten na drie wedstrijden, nadat het seizoen werd begonnen met een 2-0 nederlaag bij DC United. Over twee weken speelt Atlanta United pas weer, maar de kritiek op De Boer zal na zijn derde competitieduel zeker niet afnemen. Veel fans van Atlanta United zijn fel tegenstander van de 3-4-3 tactiek die De Boer heeft bedacht voor zijn selectie. Vorig seizoen werd Atlanta United met aanvallend en verrassend voetbal overtuigend kampioen van de MLS, al bij het tweede seizoen na de oprichting. Van het kampioensteam van vorig seizoen is nauwelijks meer iets zichtbaar.

Atlanta United speelde een moeizame eerste helft, waarin de thuisploeg er niet in slaagde om de bal snel te laten gaan op het kunstgras in het Mercedes-Benz Stadium, dat opnieuw gevuld was met ruim 60.000 toeschouwers. Tien minuten voor rust kreeg Atlanta United pas de eerste grote kans van de wedstrijd. De Argentijnse spelmaker Gonzalo ‘Pity’ Martínez, die voorlopig genoegen moet nemen met een rol als linksbuiten, gaf een goede voorzet op spits Josef Martínez. De Venezolaan was vorig seizoen zo trefzeker met 35 goals in 39 duels voor Atlanta United, maar schoot nu van dichtbij tegen de lat. Hij botste bij die poging ook nog hard tegen de keeper van Philadelphia Union, maar kon wel verder.

In de 40ste minuut was er vervolgens een gigantische kans voor de Amerikaanse spits Fafà Picault, maar de slim meegelopen verdediger Miles Robinson haalde de bal van de lijn nadat doelman Brad Guzan al was gepasseerd. Een minuut na rust kwam Philadelphia Union zelfs op een 0-1 voorsprong. Guzan stond totaal op het verkeerde been bij een schot van Brenden Aaronson, een achttienjarige debutant bij de bezoekers. De 34-jarige linkspoot Haris Medunjanin (ex-AZ en Sparta) deed de hele wedstrijd mee bij Philadelphia.

In de 70ste minuut maakte Atlanta United de gelijkmaker, die gezien de aanvalsdrang wel terecht was. De Argentijnse aanvallende middenvelder Ezequiel Barco (19) stond pas twee minuten in het veld, maar kopte wel direct fraai raak uit een voorzet van de Duitse rechtshalf Julian Gressel. Atlanta United had vervolgens nog twintig minuten de tijd om ook de winnende goal te maken, maar er was geen moment dat Atlanta daar ook echt recht op had. Medunjanin kreeg in blessuretijd nog een vrije trap in kansrijke positie, maar zijn poging ging nipt over het doel van Guzan.

Atlanta United, dat afgelopen week al werd uitgeschakeld in de CONCACAF Champions League door het Mexicaanse Monterrey, speelt na de interlandperiode uitwedstrijden bij Columbus Crew en New England Revolution.

INSTANT. IMPACT. ⚡️ . @barco.ezequiel with a HUGE headed equalizer! 330 Likes, 12 Comments - Atlanta United FC (@atlutd) on Instagram: "INSTANT. IMPACT. ⚡️ . @barco.ezequiel with a HUGE headed equalizer!"

