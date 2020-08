Kroatië in Nations League zonder sterren Modric en Rakitic

Chiellini keert terug in Italiaanse ploeg voor duel met Oranje

27 augustus Aanvoerder Giorgio Chiellini keert terug in de selectie van de nationale voetbalploeg van Italië. Bondscoach Roberto Mancini heeft de ervaren verdediger van Juventus opgenomen in zijn keurkorps voor de komende duels met Bosnië en Herzegovina (4 september) en het Nederlands elftal ( 7 september) in de Nations League.