Kroatië kan tickets naar Moskou boeken na doelpuntloze remise

In een felle partij gingen de Grieken op jacht naar een snelle openingstreffer, maar het kostte Kroatië niet veel moeite om stand te houden. Een knal van de Kroaat Ivan Perisic op de paal was het hoogtepunt van de eerste helft. Naarmate de tijd voorbij streek zakte het geloof van Griekenland in een stunt steeds verder weg.



Bij het duel dat onder leiding van Björn Kuipers stond, waren geen Kroatische supporters aanwezig om het feestje te vieren. Bij de heenwedstrijd waren ook geen Griekse fans in het stadion. De voetbalbonden van beide landen besloten daartoe uit angst voor ongeregeldheden. In het verleden kwam het vaak tot confrontaties.



Het is de vijfde keer in de historie dat Kroatië meedoet aan een WK.