Kroatië zet zich in poleposition voor WK-ticket

Kroatië had het verschil bij rust al gemaakt. Verdediger Georgios Tzavelas ging in de dertiende minuut in de fout door de bal onhandig terug te spelen op Orestis Karnezis. De doelman zag zijn bal van zijn voet springen en maakte daarna een overtreding op Nikola Kalinic. Aanvoerder Luka Modric benutte de strafschop. Zes minuten later was het al 2-0. Dit keer scoorde Kalinic met een snelle voetbeweging. Griekenland kwam door een kopbal (uit een hoekschop) van aanvoerder Sokratis Papastathopoulos nog wel terug, maar het kwaliteitsverschil was te groot om het nog spannend te maken.

Return

De return is zondag in Piraeus. Björn Kuipers is scheidsrechter bij het duel. Supporters van Kroatië zijn in Griekenland niet welkom, net als donderdag in Zagreb ook geen Griekse fans in het stadion zaten. De voetbalbonden van beide landen besloten daartoe uit angst voor ongeregeldheden. In het verleden kwam het vaak tot confrontaties.