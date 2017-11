Kroatië mede dankzij subtiele 2-0 ruim langs Griekenland

Kroatië maakte vanavond in het heenduel van de WK-playoff in eigen huis korte metten met Griekenland: 4-1. De 2-0 van Nikola Kalinić was wellicht de mooiste van de avond in Zagreb. Bekijk hierboven de samenvatting.