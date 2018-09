Kroos: Sané moet houding veranderen

Sané maakte geen deel uit van de Duitse selectie die in de zomer deelnam aan het desastreus verlopen WK in Rusland. Bondscoach Joachim Löw riep de aanvaller van Manchester City wel op voor de wedstrijd van morgen in de Nations League tegen Frankrijk.



,,Bij Leroy kun je soms het idee hebben dat het hem niet uitmaakt of we winnen of verliezen. Als je naar zijn lichaamstaal kijkt tenminste'', aldus mede-international Kroos, middenvelder van Real Madrid. ,,Dat zal hij moeten veranderen. Hij heeft namelijk echt alles in zich om een van de beste voetballers ter wereld te worden.''



Sané behaalde vorig seizoen met Manchester City de Engelse landstitel. In 32 competitiewedstrijden scoorde de Duitser tien keer.