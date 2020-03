Krul dankt heldenrol in penaltyreeks aan zijn bidon

Tim Krul deed zijn reputatie als ‘penaltykiller’ woensdagavond weer eer aan door twee strafschoppen van Tottenham Hotspur te keren. De keeper van Norwich City onthulde na afloop dat zijn bidon daarin een bepalende rol had gespeeld. Op de waterfles had Krul namelijk de favoriete hoeken van diverse spelers van de Spurs geschreven.

,,Iedereen zegt dat ik goed in penalty’s ben, dus ik wist dat ik er dan ook een paar moest stoppen”, zei Krul. De 31-jarige Hagenaar zag eerst Erik Lamela missen en hield daarna zelf de strafschoppen van Troy Parrott en Gedson Fernandes uit zijn doel. Krul rende na die laatste save in extase het hele veld over, om voor het vak met de 9000 meegereisde fans van Norwich City een feestje te vieren.

,,De keeperstrainer en ik hadden ons huiswerk gedaan. Ik had al hun strafschoppen op mijn bidon geschreven”, zei Krul. ,,Wat geweldig dat het lukte in dit stadion, met 9000 fans van ons op de tribunes.” Op foto’s is te zien dat Krul zijn bidon had voorzien van tape met daarop de namen van diverse Spurs-spelers en daarbij hun favoriete hoek. Dankzij de reddingen van Krul bereikte Norwich City voor het eerst in 28 jaar de kwartfinales van de FA Cup.

,,Misschien is dit voor ons ook een omslagpunt voor in de Premier League, dat we erin gaan geloven dat we erin kunnen blijven”, aldus de Hagenaar, wiens ploeg onderaan staat met zes punten achterstand op een ‘veilige’ positie.