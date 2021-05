Krul verovert voor derde keer Championship-titel na zege op Reading

Video Domper voor Koeman met twee duels schorsing, maar Barça gaat in beroep

30 april FC Barcelona gaat in beroep tegen de schorsing van twee duels die coach Ronald Koeman heeft gekregen na de rode kaart in het verloren duel met Granada van gisteren. De Nederlandse coach mist door de straf twee cruciale wedstrijden in de titelstrijd in La Liga tegen Valencia en Atlético Madrid.