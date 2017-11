'Kuipers op shortlist voor WK 2018'

Ovidiu Alin Hategan, de man die Zwitserland in de play-off tegen Noord-Ierland een dubieuze strafschop gaf, is van de lijst afgevallen. De 36 arbiters op de lijst zullen vanaf 25 november een kort trainingskamp hebben in Abu Dhabi.

Kuipers is de laatste jaren met zijn assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra vaste klant op de grote voetbaltoernooien. Zijn vuurdoop beleefde hij op het EK 2012. In Polen en Oekraïne floot hij twee duels. Een jaar later floot hij twee duels (waaronder de finale) op de Confederations Cup en mocht hij de Europa Leaguefinale fluiten. In 2014 leidde hij drie wedstrijden op het WK én floot hij de CL-finale tussen Real en Atlético. Tot slot was hij ook aanwezig op het EK 2016 waar hij drie wedstrijden toegewezen kreeg.