Kwakkelende Maradona onder het mes

Video Ronaldo redt De Ligt na eigen doelpunt bij basisde­buut voor Juventus

24 juli Matthijs de Ligt is niet al te best begonnen aan zijn periode bij Juventus. De voor 75 miljoen euro van Ajax overgekomen verdediger startte vandaag in een oefenduel met Internazionale in de Champions Cup voor het eerst in de basis bij zijn nieuwe club, en schoot de bal al na tien minuten in eigen doel.